Angola entre os 13 países de prioridade máxima para vigilância devido ao coronavírus

Angola está entre os 13 países de prioridade máxima, da Organização Mundial de Saúde (OMS), na luta contra o novo coronavírus, que precisam de ser vigiados de perto devido aos seus laços diretos com a China.

Num comunicado de imprensa, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a OMS, que reafirma o apoio ativo aos países na coordenação dos seus esforços de preparação, listou ainda estes 13 países pelo elevado volume de viagens para a China.

Segundo a OMS, já foram destacados efetivos adicionais para sete dos 13 países, prevendo-se até ao final da semana, o destacamento completo de todas as equipas em todos os países.

A OMS está a enviar equipamentos essenciais para a realização de rastreios e a gestão de casos suspeitos nos aeroportos e pontos de entrada.

A nota realça que, apesar de os países de prioridade máxima representarem o principal campo de ação da OMS, a organização das Nações Unidas vai apoiar todos os países na região africana a prepararem-se para o novo coronavírus.

"A OMS está a colaborar com parceiros para reforçar o nível de preparação em determinadas áreas, incluindo no que diz respeito à sensibilização das comunidades e ao aumento das capacidades de tratamento, caso seja necessário", indica a organização.

Na região africana, os países de prioridade máxima são, além de Angola, a África do Sul, Argélia, Costa do Marfim, Etiópia, Gana, Ilhas Maurícias, Nigéria, Quénia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Uganda e Zâmbia.

A organização refere ainda que muitos países estão a tirar partido do conhecimento que adquiriram durante uma pandemia de gripe para se prepararem, uma vez que o coronavírus causa doenças semelhantes à gripe.

Aliado a este facto, sublinha a nota, a experiência dos países na prevenção e combate ao surto de ébola registado, em 2018, na República Democrática do Congo, levaram ao aumento da capacidade de vigilância e à gestão de casos de infeção.

O Governo angolano anunciou, na quinta-feira, que impôs a obrigatoriedade de quarentena para todos os passageiros provenientes da China e tem atualmente sob observação 40 cidadãos que regressaram em voos nos últimos dias.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, a quarentena aplica-se a cidadãos angolanos, chineses ou de outras nacionalidades que cheguem a partir da China ou que tenham estado em contacto com pessoas afetadas, visando prevenir o contágio com o coronavírus, que já provocou 563 mortos na China.

"Já temos um hospital referência da Barra do Kwanza, onde se encontram 40 cidadãos que chegaram nos voos há alguns dias", acrescentou o chefe da diplomacia angolana.

Manuel Augusto assegurou que o Governo "está a cumprir as normas internacionais", e a criar condições para preservar a saúde pública, admitindo que "as medidas não são simpáticas" e "podem perturbar a atividade económica", porque há "parceiros e trabalhadores que podem estar abrangidos por essa necessidade de quarentena".