Angola enviou sete chimpanzés ao Santuário Natural de Tchimpounga no Congo

Angola já entregou no Santuário Natural de Tchimpounga, em Ponta-Negra, República do Congo, sete chimpanzés, espécie em vias de extinção, capturados das mãos de caçadores furtivos no Parque Nacional de Maiombe.O Santuário Natural de Tchimpounga, com uma extensão de 26 hectares, é considerado o maior do continente africano e abriga 200 chimpanzés, por isso o Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação de Angola e o Instituto Jane Goodall, organização não-governamental espanhola, que gere o santuário, criaram uma parceria, para receber os primatas angolanos."Estamos a formalizar um protocolo bilateral para interação das partes e dos Governos. O Santuário Natural de Tchimpounga é o maior de África, com cerca de 200 chimpanzés resgatados da caça furtiva", disse o diretor do Parque Nacional de Maiombe, José Bizi, citado pela agência noticiosa angolana, Angop.Segundo o responsável, em agosto, foram transferidos do Parque Nacional de Maiombe para o santuário, criado em 1992, três chimpanzés fêmeas, entre as quais duas adultas e uma cria, uma situação que se vai verificar até que Angola formalize o seu próprio santuário.José Bizi referiu que além da captura das mãos dos caçadores furtivos, cidadãos na província de Cabinda que criam chimpanzés estão a fazer a entrega voluntária dos animais, face à sensibilização que tem sido feita para devolução da espécie.Fruto da campanha, prosseguiu o responsável, foram já devolvidos ao Parque Nacional de Maiombe cinco chimpanzés - um filhote de quatro anos, três outras crias e uma fêmea de 14 anos.