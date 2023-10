Angola exportou mais de 96 milhões de barris de petróleo no terceiro trimestre

Angola exportou 96,37 milhões de barris de petróleo no terceiro trimestre no valor aproximado de 8 mil milhões de euros (8,26 mil milhões de dólares), sendo a China o principal destino, foi esta quarta-feira anunciado.

Segundo o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, que apresentou os dados, a China comprou 63% do petróleo angolano, seguindo-se Espanha (9%), França e Holanda (com cerca de 5% cada), com um preço médio de 86,748 dólares por barril.

José Barroso, citado pela agência de notícias angolana Angop, referiu que o aumento do preço do petróleo teve a ver com diversos fatores, sobretudo a extensão dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) até ao final do ano de 2023.

Também a decisão da Arábia Saudita, de cortar a produção em cerca de dois milhões de barris por dia, contribuiu para reduzir a oferta de petróleo bruto no mercado internacional, em contraste com o aumento da procura por parte da China, Europa e Estados Unidos da América.

"Começamos o trimestre com o preço datado de 76 dólares por barril e terminamos a 98 dólares, [o] que, de uma forma geral, foi positivo para as exportações do crude, com destaque para as ramas angolanas", disse o secretário de Estado em Luanda.

Quanto ao gás, as exportações realizadas no terceiro trimestre de 2023 totalizaram cerca de 1,20 milhões de toneladas métricas, dos quais 78,70% relativos à exportação de gás natural liquefeito (LNG na sigla em inglês), maioritariamente para a Europa.

O valor das vendas de gás foi superior em 19% ao do trimestre anterior, em consequência da subida dos preços do gás no mercado internacional.