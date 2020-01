Angola financia compra da Efacec

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Estado de Angola terá financiado Isabel dos Santos em 40 milhões de euros, em 2015, para a filha do então presidente angolano comprar a Efacec Power Solutions, uma das mais importantes empresas portuguesas.A operação terá sido feita através da entrada de uma empresa do Estado angolano no capital de uma sociedade de Isabel dos Santos. E é é revelada no relatório do Banco de Portugal (BdP) sobre a atuaçã... < br />