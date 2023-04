Angola inicia processo de retirada de cidadãos do Sudão

O governo angolano acompanha "com muita preocupação" a situação política e de segurança no Sudão e informou que tem em curso diligências para a retirada de cidadãos nacionais, dez dos quais já a caminho de outros países.

"O Ministério das Relações Exteriores da República de Angola torna público a disponibilidade do governo para a evacuação de cidadãos angolanos em território sudanês, tendo em conta o recrudescimento do conflito armado naquele país", lê-se num comunicado do MIREX, salientando a preocupação com a degradação da situação política e de segurança no Sudão.

Segundo o MIREX, cinco cidadãos nacionais que se encontravam a estudar na capital sudanesa, Khartoum, estão já a dirigir-se à fronteira terrestre entre o Sudão e a Etiópia, concretamente na localidade de Gallabat/Metema no Estado Regional de Amhara.

Outros cinco encaminham-se para o Egipto, num processo de evacuação coordenado com o Departamento de Relações Internacionais e Cooperação (DIRCO) da África do Sul.

"O Ministério das Relações Exteriores informa que estão em curso as diligências necessárias para que as Missões Diplomáticas de Angola em Cairo e em Addis-Abeba procedam a evacuação voluntária à Luanda dos referidos cidadãos", segundo a nota de imprensa.

O conflito que opõe as Forças Armadas do Sudão (SAF) e o Grupo Paramilitar das Forças de Intervenção Rápida (RSF) intensificou-se desde 15 de abril e já provocou mais de 400 mortos, agravando a situação humanitária na região.

Os cidadãos angolanos em território sudanês podem contactar os números +251 978843835 e +251 965597071 da Embaixada de Angola na Etiópia.