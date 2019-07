Angola já registou mais de 1600 mortes por malária só este ano

A malária provocou já este ano 1.606 óbitos em Angola, entre 1,7 milhões de casos da doença, que é a primeira causa de mortes no país, segundo o Ministério da Saúde angolano.De acordo dados do Boletim Semanal das Doenças Potencialmente Endémicas, da Direção Nacional de Saúde Pública, entre 03 e 09 de junho passado foram registados nesse período 50.423 casos de malária, mais 555 que na semana anterior, que provocaram 58 mortes.Os dados disponíveis até à 23.ª semana epidemiológica indicam que o total cumulativo, desde o início do ano e em todo o país, é de 1.326.394 casos e 1.571 óbitos por malária.A informação, a que a agência Lusa teve acesso esta quinta-feira, avança que a província de Luanda lidera a lista de casos, com 351.303 notificações, e a de óbitos, com o registo de 427 mortes, seguindo-se o Cuanza Norte, Bié, Uíje e Benguela.Entretanto, o Informe Diário da Comissão Interministerial de Combate às Epidemias, desta quarta-feira, revela que estão notificados atualmente 1.704.005 casos e 1.606 óbitos de janeiro à presente data.Nas últimas 24 horas, a província do Cuanza Sul liderou a lista de casos (1.074), mas Luanda, a capital do país, segue em frente no número de óbitos (4).A malária é a primeira causa de mortes, de internamentos hospitalares e absentismo laboral e escolar em Angola.