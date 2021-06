Angola já tem circulação das novas estirpes da Covid-19 em várias províncias

O Governo angolano anunciou esta segunda-feira que mais oito províncias do país, com exceção de Luanda, contam já com novas variantes da covid-19, com "casos importados e de transmissão local".

A informação foi transmitida esta segunda-feira pela ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta, afirmando que "infelizmente" as novas variantes chegaram às províncias do Bengo (02 casos), Cabinda (1 caso), Cuanza Norte (07 casos), Cuanza Sul (02 casos), Cunene (05 casos), Huíla (13 casos), Huambo (04 casos) e Malanje (01 caso).

Angola conta com duas variantes da covid-19, sul-africana e inglesa, e Luanda, capital do país, regista a circulação comunitária das novas estirpes e a sua maioria, 70%, dos casos das novas variantes em Luanda são da estirpe inglesa.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira em Luanda, as autoridades angolanas anunciaram o alargamento da situação de calamidade pública no país para mais 30 dias, de 09 de junho para 08 de julho próximo.

Saídas e entradas em Luanda, sob cerca sanitária, continuam limitadas à viagens essenciais, sendo que as autoridades garantem "um ligeiro acréscimo de rigor" para conter o movimento entre Luanda e as restantes províncias angolanas.

Angola regista agora um total de acumulado de 35.854 casos, sendo 29.329 recuperados, 5.725 casos ativos e 800 óbitos.