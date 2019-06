Angola necessita de 300 mil dadores voluntários de sangue

O secretário de Estado da Saúde para Área Hospitalar do Governo angolano, Leonardo Inocêncio, admitiu esta sexta-feira que o país precisa de pelo menos 300.000 dadores voluntários por ano para acudirem à carência diária de sangue nos hospitais, face ao défice atual.Segundo o governante, que falava aos jornalistas, em Luanda, no final do ato oficial alusivo ao Dia Mundial do Dador de Sangue, que esta sexta-feira se assinala, o país continua abaixo das suas necessidades de sangue a nível das hemoterapias, mas disse existe "empenho para se inverter a situação"."O nosso país deve ter no mínimo 300.000 dadores voluntários e ainda estamos abaixo dessa meta, mas é um esforço muito grande a ser feito, o empenho do Ministério da Saúde existe no sentido de que as coisas andem no sentido de termos sangue e um sangue seguro", disse.Leonardo Inocêncio lamentou igualmente a "incipiente cultura" de doação de sangue no país, sobretudo dos jovens, apelando à mobilização da sociedade.O governante disse ainda que as ações com vista a mobilizar a sociedade para a mobilização voluntária do sangue contam com o apoio financeiro de João Lourenço.E com isso, assinalou, "acabarmos com as doações coercivas, que são aquelas que acontecem à porta das instituições quando temos um familiar doente e temos de forçosamente também doar sangue, o que não é ideal"."Queremos que cada um dos dadores mobilize mais três dadores para que possamos suprir as necessidades das nossas hemoterapias" alertou."Sangue Saudável para Todos, Faça a sua Parte Dê Sangue" foi o lema das celebrações do Dia Mundial do Dador de Sangue, cujo ato central decorreu, no Memorial António Agostinho Neto, em Luanda.Na ocasião, o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Angola, Hernando Agudelo, exortou os governos a trabalharem juntos na "alocação de recursos adequados com vista a implementação de sistemas e infraestruturas" que permitam aumentar a colheita de sangue.Para o representante da OMS, é preciso criar "condições estruturais que assegurem a promoção e motivação de doação de sangue para que Angola tenha suplemento de sangue adequado"."Em nome da OMS, gostaria de reiterar o nosso compromisso em apoiar o Governo e seus parceiros para o desenvolvimento e coordenação do serviço nacional de colheita e transfusão de sangue de forma a garantir à população ao acesso seguro ao sangue", afirmou.Durante a cerimónia, o Instituto Nacional de Sangue de Angola homenageou todos os dadores voluntários, particulares e coletivos, com medalhas e diplomas de mérito.