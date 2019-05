Angola pela primeira vez na rede global de estudos de opinião Afrobarómetro

Angola vai passar a constar nos relatórios da rede global de estudo de opinião Afrobarómetro, consórcio que vai passar a contar com a empresa angolana Ovilongwa Consulting, disse à agência Lusa fonte oficialO Afrobarómetro é uma organização não governamental, fundada em 1999, no Gana, responsável pela realização de estudos de opinião sobre democracia e boa governação em mais de 35 países africanos, cujos dados são usados por organizações, como a fundação Mo Ibrahim, no desenvolvimento do trabalho sobre boa governação em África.Num comunicado, a que a agência Lusa teve esta sexta-feira acesso, a empresa angolana, que tem dois portugueses como consultores, adianta ter sido reconhecida como parceira do Afrobarómetro após um processo que se iniciou em 2018, "tendo em conta a abertura política que se regista [em Angola], o que favorece maior liberdade de expressão".A Ovilongwa Consulting é integrada por quatro jovens académicos angolanos -Carlos Pacatolo (politólogo), David Boio (sociólogo), Avelino Kiampuku (economista) e José Pedro (politólogo) - que são o rosto do consórcio internacional em Angola.No comunicado, a empresa salienta que conta também com a colaboração de dois consultores seniores internacionais, "com elevada experiência em política africana e em estudos de opinião" - Elisabete Azevedo-Harman (politóloga) e João António (psicólogo social), considerado um dos pilares das sondagens da Universidade Católica, em Portugal.A escolha da Ovilongwa Consulting foi feita depois de várias vindas a Angola de responsáveis do consórcio internacional, que fizeram ações de consultoria, analisaram currículos e visitas de campo em várias outras empresas e instituições angolanas que se apresentaram no concurso.Com a integração de Angola, apenas dois países africanos de língua portuguesa permanecem fora do Afrobarómetro - Guiné-Bissau e Guiné Conacri -, por não respeitarem ainda os critérios que passam, sobretudo, pela liberdade de opinião e de expressão.Segundo o comunicado, a primeira pesquisa de opinião em Angola irá abordar a análise social e deverá acontecer ainda este ano em todas as províncias do país, com entrevistas presenciais em língua portuguesa e em línguas nacionais, metade homens, metade mulheres, respeitando os critérios do Afrobarómetro.A Ovilongwa Consulting indica no documento que fica habilitada a fazer estudos, entre outros, sobre o que pensam os angolanos da democracia, se confiam na polícia, nas autoridades tradicionais, na Assembleia Nacional ou no Presidente da República, mas sempre de acordo com as normas do consórcio."Estas e outras perguntas vão começar a ter respostas estatisticamente validadas e será possível compararem-se os resultados com os restantes países africanos", assegura a empresa.