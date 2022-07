Angola possui 36 dos 51 minerais críticos existentes no mundo

O diretor nacional dos Recursos Minerais de Angola, Andre Buta Neto, disse esta quarta-feira que o país africano possui 36 dos 51 minerais críticos a nível mundial, dos quais alguns prestes a entrar em fase de produção.

O responsável que falava no 2.º Fórum de Banca & Mineração, organizado pela Bumbar Mining, disse que os recursos foram identificados no âmbito do Plano Nacional de Geologia (PLANAGEO), reconfirmando levantamentos já feitos durante a época colonial.

Entre outros recursos, existem em Angola diamante, zircão, quartzo, turmalina, metais ferrosos e não ferrosos, ouro, prata, platina e cobre.