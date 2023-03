Angola prepara fundo de investimento imobiliário para gerir ativos recuperados

Angola está a preparar a criação de um fundo de investimento imobiliário, de 5 mil milhões de dólares, para gerir os ativos recebidos no combate à corrupção, anunciou hoje a ministra das Finanças.

"Os processos identificados representam 15 mil milhões de dólares [14,1 mil milhões de euros] no total, entre ativos, imóveis, participações, carros e dinheiro, sendo que desses 15 mil milhões de dólares identificados, 5 mil milhões de dólares [4,7 mil milhões de euros] já estão resolvidos, sendo que o grosso desses 5 mil milhões [recuperados no âmbito do combate à corrupção] não é dinheiro, são imóveis, carros e bens que colocamos nos ministérios ou damos a entidades públicas que permitem dispensar de adquirir instalações para elas", disse Vera Daves de Sousa no programa Café da Manhã, da rádio LAC.

"Estamos até a pensar criar um fundo de investimento imobiliário, colocar lá os imóveis e contratar, através de concurso público, uma sociedade gestora e ir recebendo as unidades de participação, para não ter de estar a gerir nós todo esse património, tendo nós as limitações humanas e de tempo que temos", disse a governante, quando questionada sobre o processo de recuperação de ativos no âmbito do combate à corrupção.