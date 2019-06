Angola quer assuntos económicos no centro da ação diplomática

Angola vai intensificar a diplomacia económica nas embaixadas e postos consulares espalhados pelo mundo, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores (MIREX).Em comunicado, o ministério indica que a decisão foi tomada VIII Conselho Consultivo do MIREX, que decorreu na quarta e na quinta-feira em Luanda sob o lema "Reforma e Formação: Uma Visão Virada para o Futuro", liderado pelo chefe da diplomacia angolano, Manuel Augusto, e do qual saíram várias recomendações ligadas ao reforço das políticas estratégicas do Governo do Presidente João Lourenço e a questões económicas.Entre elas, figuram a necessidade de os diplomatas angolanos em posto divulgarem e promoverem as novas políticas de incentivo ao Turismo e ao Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), "na perspetiva de captação de investimento".A atração de investimento pressupõe também uma melhor articulação entre os postos consulares e o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), na lógica de facilitação de vistos para os empresários e eventuais investidores, para o que terão de ser realizados seminários regulares entre as duas instituições.Ainda no mesmo âmbito, ficou definida a promoção de ações de formação de quadros "de forma contínua e permanente", bem como a realização anual de concursos públicos para garantir a igualdade de oportunidades e a premiação do mérito entre os diplomatas e restante pessoal diplomático.No início do Conselho Consultivo, Manuel Augusto defendeu uma "diplomacia com impacto real na economia e na sociedade angolana", tendo em vista a captação de mais investimento estrangeiro para o país, considerando "fundamental" que se opte por uma ação "proativa e focada na diversificação económica nacional".O chefe da diplomacia angolana referiu-se à necessidade de o país apostar mais no ingresso de quadros angolanos nos órgãos de decisão das diferentes organizações internacionais e regionais, considerando "indispensável a dinamização das relações" com as comunidades angolanas no exterior.Nesse sentido, traçou como metas imediatas a efetivação do programa especial de registo civil, sobretudo nos países fronteiriços, a fim de assegurar a participação da diáspora no desenvolvimento do país.Perante os diretores dos órgãos executivos centrais, embaixadores, cônsules e chefes de departamento, Manuel Augusto salientou que o MIREX continua a dedicar atenção à conclusão dos acordos de promoção e proteção recíproca de investimentos, à semelhança do que já foi feito recentemente com Portugal.Segundo o chefe da diplomacia angolana, o objetivo, entre outros fatores, é evitar a dupla tributação nos investimentos, criar um ambiente de negócios de confiança, bem como consolidar parcerias para concretizar os programas do executivo angolano.No quadro bilateral, Manuel Augusto realçou a importância da eliminação dos constrangimentos, "ainda existentes", na concessão de vistos, sobretudo aos empresários, e apelou aos chefes de missão para uma gestão" responsável e transparente" do dinheiro público.