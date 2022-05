Angola quer criar incentivos para estimular investimento privado direto com São Tomé e Príncipe

O Presidente angolano defendeu esta segunda-feira a criação de mecanismos e incentivos adequados que encorajem e estimulem o investimento privado direto entre empresários de Angola e São Tomé e Príncipe.

João Lourenço discursou esta segunda-feira no encontro que manteve com o seu homólogo de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, no âmbito da visita de Estado que este efetua a Angola desde domingo até quarta-feira.

Segundo o chefe de Estado angolano, no quadro da parceria estratégica que os dois países pretendem implementar destacam a necessidade de explorar "ao máximo o grande potencial existente nos setores da defesa e segurança, das pescas e mar, turismo, interior e ordem interna, transportes aéreos e marítimos, recursos minerais e petróleos e o do comércio".