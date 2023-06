Angola quer empresários portugueses a investir mais

O Presidente de Angola convidou esta segunda-feira os empresários portugueses a tirarem pleno partido da língua comum para aumentarem o investimento direto no país e participarem nas futuras privatizações de ativos do Estado angolano. O apelo de João Lourenço foi feito no âmbito da deslocação do primeiro-ministro a Angola.









Os dois países assinaram esta segunda-feira 13 acordos de cooperação bilateral, sobretudo nos domínios económico e financeiro. Os acordos mais importantes, pela parte portuguesa, foram assinados pelos ministros das Finanças e Negócios Estrangeiros relativos a um aumento da linha de crédito empresarial para dois mil milhões de euros e o Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2023/2027, respetivamente.

Os dois países também assinaram um acordo entre os portos de Sines e Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande e, entre outros domínios, a formação e apoio laboratorial para a segurança alimentar.





O primeiro-ministro português considera que Portugal e Angola construíram uma relação muito especial, madura e até cúmplice, e assinala que as empresas portuguesas estiveram sempre presentes no mercado angolano, mesmo em conjunturas económicas difíceis. Costa aproveitou esta segunda visita oficial, que termina esta terça-feira, para convidar João Lourenço a estar presente nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, sustentando que a revolução portuguesa foi um passo que também representou a libertação de Angola.