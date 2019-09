Angola quer juntar médicos e farmacêuticos para apostar na medicina tradicional africana

O secretário para a Saúde Pública de Angola disse esta quarta-feira à Lusa que pretende juntar médicos e farmacêuticos para se definir um plano de ação que promova o desenvolvimento da medicina tradicional africana no país.As declarações de José Manuel Vieira Dias da Cunha foram realizadas à margem do Fórum de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional Chinesa que começou esta quarta-feira em Macau e que reúne mais de 700 participantes do território, do interior da China, da Ásia, Europa e de países lusófonos.O governante afirmou que, depois do que viu em Macau, nomeadamente o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, está a pensar em juntar "a Ordem dos Médicos com a associação dos médicos tradicionais (...), e mesmo a Ordem dos Farmacêuticos"."Poderíamos tentar elaborar um plano de ação, com um cronograma bem definido, das ações que vamos de ter de realizar no sentido de desenvolvermos a medicina tradicional angolana e ver que tipo de cooperação podemos vir a ter com a medicina tradicional chinesa", explicou o secretário de Estado.O secretário de Estado sublinhou a importância de se apostar num maior aproveitamento das plantas autóctones para se desenvolver a medicina tradicional africana e para se produzir medicamentos de forma industrializada."Se formos bem sucedidos a esse nível e se se provar a eficácia dos medicamentos, isso abre obviamente uma porta muito grande para a exportação", argumentou."Está elaborado o plano estratégico de medicina tradicional e, provavelmente ainda antes deste ano acabar, será aprovado. (...) A partir daí vamos dar o pontapé de saída e todo o salto para o desenvolvimento da medicina tradicional no nosso país", concluiu.A estratégia de 'exportação' da Medicina Tradicional Chinesa para os países lusófonos, utilizando também Portugal como porta de entrada para a Europa, é encarada como um dos eixos centrais de atuação para 2019 pelas autoridades de Macau.A aposta tem sido marcada por algum sucesso nos países africanos de língua portuguesa, sobretudo na formação de médicos e terapeutas, com Macau a definir um plano até ao final de 2019 que abrange a obtenção de licenças de comercialização de medicamentos.