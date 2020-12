Angola recebe propostas de cinco das maiores empresas de leilão e licitação de diamantes

Cinco das maiores empresas organizadoras de leilões e licitações de diamantes apresentaram propostas à SODIAM, empresa de comercialização de diamantes angolana, para realizarem serviços na futura bolsa de diamantes do país.

Um comunicado de imprensa da SODIAM, a que a agência Lusa teve hoje acesso, refere que foram rececionadas propostas de interesse da Bonas-Couzyn NV, First Element DTC (Pty) Ltd, I-Henning & Co. Ltd, Kon International DMCC e Trans Atlantic Gem Sales DMCC.

Segundo Peter Meeus, consultor e coordenador técnico para a Bolsa de Diamantes de Angola, que trabalha em parceria com a SODIAM, neste momento estão a ser analisados quais os serviços que se melhor se adequam às necessidades da indústria diamantífera angolana, de acordo com a legislação vigente no país.