Angola regista 32 novos casos e duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Angola registou 32 novos casos positivos de covid-19, totalizando 19.339 casos desde março passado, mais dois óbitos e 17 pessoas recuperadas, todas em Luanda, anunciaram este domingo as autoridades sanitárias.

O boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública angolana, divulgado este domingo, refere que os novos casos positivos foram registados nas províncias de Luanda, Cabinda, Lunda Sul, Benguela, Zaire, Uíge e Cuanza Norte.

De acordo com as autoridades sanitárias angolanas, os laboratórios processaram, nas últimas 24 horas, 1.903 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 350.822 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,5%.

As unidades hospitalares contam com 188 doentes internados e estão em quarentena institucional 144 pessoas.

Angola totaliza 19.339 casos positivos, 17.266 recuperados, 459 óbitos e 1.647 ativos, nomeadamente dois em estado crítico, 8 graves, 85 moderados, 93 leves e 1.486 assintomáticos.