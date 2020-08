Angola regista 56 novos casos e mais um óbito por coronavírus nas últimas 24 horas

Angola registou esta sexta-feira 56 novas infeções pelo novo coronavírus, das quais os três primeiros casos na província do Moxico, e mais um óbito, de um cidadão angolano, de 91 anos, informaram as autoridades sanitárias do país.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, com os números desta sexta-feira Angola soma 2.471 casos, 106 óbitos, 1.028 dados como recuperados e 1.337 ativos.

Dos casos ativos, quatro encontram-se em estado crítico, sob ventilação mecânica invasiva, 17 em estado grave, 35 moderados, 45 leves e 1.236 assintomáticos, acrescentou.

Relativamente aos dados desta sexta-feira, Franco Mufinda salientou que dos 56 casos registados nas últimas 24 horas, três são da província do Moxico, um do Bengo, dois de Benguela e os restantes de Luanda, capital do país, enquanto se recuperaram da doença 53 pessoas.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 528 amostras por biologia molecular, apontando um cumulativo de 55.662 amostras processadas até à presente data.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.