Angola regista 83 novas infeções e mais dois óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas

Angola registou 83 novos casos de covid-19 e mais dois óbitos, com o país a totalizar 2.415 infeções pelo novo coronavírus e 105 mortes, informaram esta quinta-feira as autoridades sanitárias angolanas.

As mais recentes vítimas mortais são dois cidadãos angolanos, de 47 e 81 anos.

O secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, sublinhou esta quinta-feira, no balanço da situação epidemiológica, que o país está numa fase cada vez mais crescente da pandemia de covid-19.

"Os números falam por si", disse Franco Mufinda, realçando que em agosto está a ser registado o maior número de casos de covid-19 comparativamente aos meses anteriores.

O secretário de Estado para a Saúde Pública explicou que, quando se olha para o mês passado, se registam "cerca de 10 vezes mais" casos que em julho e oito vezes mais do que em junho, apelando a que, perante a situação de crescimento, sejam observadas "as medidas de prevenção".

Segundo Franco Mufinda, é na faixa etária entre os 30 e 39 anos que está um terço de todos os casos da doença, sendo que 62% são do sexo masculino.

"Quando se vai a uma análise profunda, observamos que o sexo feminino predomina apenas na faixa etária dos 0 aos 9 anos, de modo que para cima há bastante predominância do sexo masculino, realidade que acaba por trazer a fotografia do que está a acontecer de forma global, olhando para a distribuição do sexo desta doença", disse.

Sobre a situação nas últimas 24 horas, do total de novas infeções uma foi registada na província de Cabinda e as restantes em Luanda, sendo 60 do sexo masculino e 23 do sexo feminino, com idades que variam dos 4 aos 83 anos.

Também há a realçar que foram consideradas recuperadas 29 pessoas, totalizando agora 975, e 1.335 casos estão ativos, dos quais cinco em estado crítico sob ventilação mecânica invasiva, 17 graves, 32 moderados, 45 leves e 1.250 assintomáticos.

No que se refere à situação laboratorial, nas últimas 24 horas foram processadas cerca de 413 amostras, das quais 83 positivas, e o cumulativo aponta 55.134 amostras processadas, sendo 2.415 positivas.

Relativamente à testagem serológica em massa aos taxistas de Luanda, cujo início estava previsto para sábado, Franco Mufinda disse que, em consenso com a Associação dos Taxistas de Luanda, o processo ficou agendado para 31 deste mês e 2 de setembro, em locais a indicar pelo Governo da província de Luanda.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infetou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.