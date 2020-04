Angola regista primeiro caso de transmissão local do coronavírus

Angola registou o primeiro caso de transmissão local, uma adolescente de 16 anos, filha de um paciente proveniente de Portugal, que se encontra internado, informaram hoje as autoridades sanitárias angolanas.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública angolano, Franco Mufinda, o país regista agora um total de 27 casos positivos, dos quais dois resultaram em óbitos, havendo ainda seis pessoas curadas.

A adolescente infetada, explicou o governante angolano, desde o início foi rotulada como contacto direto.

"O seu pai faz parte do grupo de passageiros, que chegou de Lisboa no voo do dia 17 de março de 2020, em que era instituída a quarentena domiciliar", frisou.

Franco Mufinda avançou que no decurso da quarentena, o paciente internado foi denunciado pela esposa por incumprimento e, nessa altura, foi colocado em quarentena institucional e testado.

"Desde essa altura a nossa equipa de vigilância epidemiológica em resposta rápida colocou esta família em quarentena domiciliar com a vigilância apertada para poder garantir o seu cumprimento rigoroso", disse.

Os sete membros da família tiveram em alguns momentos manifestações clínicas, explicou Franco Mufinda, acrescentando que findo o período da quarentena foram todos testados.

"Neste contexto, toda a família foi testada e os outros contactos relacionados com o caso, num total de 10, em que um foi positivo, a jovem a que já me referi, cujo resultado foi obtido hoje às primeiras horas", referiu.

A paciente foi internada no hospital da Barra do Kwanza, os familiares e outros contactos foram colocados em quarentena institucional, estando previsto para breve outras medidas adicionais como a desinfeção da casa onde os infetados habitam.

De acordo com Franco Mufinda, até à data estão colhidas pelo laboratório 2.242 amostras, das quais 27 positivas, 1.912 negativas e 303 em processamento.

Em quarentena institucional estão 837 pessoas, existindo 397 casos suspeitos e 954 contactos diretos e ocasionais são seguidos pelas autoridades.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 207 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.