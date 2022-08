Angola registou 12 crimes eleitorais durante a campanha

Angola registou 12 crimes eleitorais, entre roubo de bandeiras partidárias e furto de computadores e 'tablets' da Comissão Eleitoral Nacional (CNE), durante a campanha eleitoral, que termina esta segunda-feira, factos que resultaram na detenção de 30 pessoas, anunciou a polícia.

A informação foi transmitida pelo porta-voz do posto de comando para garantir a segurança das eleições, comissário Orlando Bernardo, dando conta que as ocorrências não beliscaram a campanha eleitoral, que decorreu de forma ordeira.

"De modo geral, a campanha eleitoral decorreu de forma ordeira e não foram registados quaisquer incidentes que pudessem manchar esta campanha eleitoral que termina hoje em todo o país", disse o oficial da polícia angolana.

"Em suma, precisamos assinalar que todos os cidadãos e todos os partidos políticos concorrentes [às eleições de quarta-feira] tiveram um comportamento cívico", assinalou.

Orlando Bernardo, que falava em conferência de imprensa de balanço do período para a segurança da campanha eleitoral, minimizou os crimes eleitorais registados, neste período, referindo que os infratores detidos foram entregues aos órgãos de justiça.

A campanha eleitoral iniciou-se em 24 de julho. Terça-feira é reservada para a reflexão e no dia seguinte os angolanos vão às urnas para escolher o novo Presidente e deputados.

Segundo a polícia angolana, mais de 80 mil efetivos, sendo que 35.930 ligados diretamente para assegurar as mais de 13.000 assembleias de voto, devem garantir a segurança das eleições angolanas.

A polícia assegurou a escolta de 717 viaturas da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) ao longo da campanha eleitoral a nível dos 164 municípios angolanos, onde foi levada a logística eleitoral "com segurança".

O porta-voz do posto de comando para garantir a segurança das eleições angolanas informou também que a corporação assegurou 758 atos políticos a nível de todo o país durante a campanha eleitoral.

Orlando Bernardo falava na Unidade Operativa de Luanda, após o comandante-geral da polícia nacional, Arnaldo Carlos, presidir o ato formal de avaliação do estado de prontidão do efetivo para as eleições de quarta-feira.

Oito forças políticas, sete partidos e uma coligação de partidos, concorrem às eleições que vão eleger o Presidente da República, o vice-presidente e os deputados à Assembleia Nacional.