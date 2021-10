Angola registou 242 novas infeções de Covid-19 e três óbitos

Angola registou 242 novos casos, três óbitos e 112 recuperados, nas últimas 24 horas, anunciaram esta quinta-feira as autoridades sanitárias do país.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, das 242 novas infeções, das quais 131 do sexo masculino e 111 do sexo feminino, com idades entre um mês e 86 anos, o maior número foi registado na província de Luanda, capital de Angola com 131 casos positivos.

As mortes, sendo uma do sexo masculino e duas do sexo feminino, com idades entre 49 e 59 anos, ocorreram nas províncias de Luanda, Huambo e Namibe, como comorbilidade mais frequente a hipertensão arterial.

Já as recuperações se verificaram no Huambo (47), Luanda (34), Huíla (21), Cabinda (9) e Cuando Cubango (1), com idades que vão de um e 86 anos.

Com os dados das últimas 24 horas, o país regista um cumulativo de 62.385 casos confirmados, 1.653 óbitos, 50.303 recuperados e 10.429 ativos, dos quais 16 em estado crítico, 40 graves, 111 moderados, 60 leves e 10.202 assintomáticos.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 2.400 amostras por RT-PCR, com uma taxa de positividade de 8,1%, sendo o cumulativo de amostras processadas de 1.061.824 amostras, representando uma taxa de positividade cumulativa de 5,9%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.870.405 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.