Angola registou 88 mortes por acidentes rodoviários e homicídios na última semana

A polícia angolana anunciou esta segunda-feira que 88 pessoas morreram no país, na última semana, nomeadamente 62 por acidentes rodoviários e o restante vítimas de homicídio, período em que foram detidos 775 suspeitos pelo cometimento de diversos crimes.

Segundo relatório de segurança pública de 29 de abril a 04 de maio de 2022, tornado público hoje pelo Comando Geral da Polícia Nacional de Angola (PNA), do total de suspeitos, 496 foram detidos pela presumível autoria de 26 homicídios, 116 por roubo e 30 por agressões sexuais.

Pelo menos 62 pessoas morreram em consequência de 280 acidentes rodoviários que resultaram também em 287 feridos.

A PNA apreendeu igualmente 47 armas de fogo, 19 viaturas, 27 motorizadas e 100 quilos de droga do tipo liamba,

No domínio da proteção das fronteiras terrestres e marítimas, a corporação angolana deteve 3 393 cidadãos, acompanhados com 92 crianças, maioritariamente da República Democrática do Congo (RDCongo), e 1 084 cidadãos angolanos por contrabando de combustível, pesca ilegal e contrabando de mercadorias não declarada.

A polícia anunciou ainda a apreensão de 98 pedras de diamante e 928,7 mil kwanzas, nas províncias angolanas da Lunda Norte, Cuando-Cubango e Cuanza Sul, no âmbito da "Operação Transparência", que resultou também na detenção de 165 cidadãos, a maioria da RDCongo.