Angola reporta 104 casos novos e mais 12 óbitos

Angola notificou, nas últimas 24 horas, 104 casos novos de covid-19, 12 óbitos e 30 pessoas recuperadas, segundo o boletim epidemiológico deste domingo da Direção Nacional de Saúde Pública.

As infeções foram diagnosticadas em Luanda (70), Huíla (17), Namibe (cinco), Benguela (três), Uíje (três), Bié (dois), Moxico (dois), Cunene (um) e Lunda Norte (um), com idades entre 1 e 88 anos, sendo 52 do sexo masculino e 52 do feminino.

As 12 mortes, na faixa etária entre 27 e 87 anos, nove homens e três mulheres, aconteceram na Huíla (cinco), Luanda (quatro), Bié (duas) e Namibe (uma). Outras 30 pessoas, entre 2 e 81 anos, foram dadas como recuperadas.

Os laboratórios processaram 1.652 amostras num acumulado de 943.779 testes.

Desde o início da pandemia, Angola registou 50.446 casos, incluindo 44.652 recuperados, 4.455 ativos e 1.339 óbitos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.622.410 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.861 pessoas e foram contabilizados 1.055.584 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.