Angola reporta 527 novos casos e sete mortes

As autoridades de saúde angolanas reportaram este sábado 527 novos casos de covid-19, sete óbitos e 39 doentes recuperados nas últimas 24 horas.

As novas infeções registaram-se em Luanda (489), Huambo (11), Cuanza Norte (10), Cabinda (7), Zaire (6), Huíla (2) e Namibe (2) em pessoas com idades entre 2 meses e 82 anos, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

Entre os novos casos, 244 são do sexo masculino e 283 do sexo feminino.

Neste período foram reportadas sete mortes, das quais quatro do sexo masculino e três feminino, com idades entre 52 e 82 anos, tendo cinco dos óbitos sido registados em Luanda, um no Cuanza Norte e um no Huambo.

Recuperaram da doenças nas últimas 24 horas 39 pessoas, com idades entre 10 meses e 76 anos.

Os laboratórios processaram 5.559 amostras por RT-PCR, com uma taxa diária de positividade de 9,5% e um cumulativo que aponta para 1.051.651 amostras.

Angola contabiliza agora 58.603 casos de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 48.118 são doentes recuperados, 8.911 casos ativos (dos quais 27 críticos e 40 graves) e 1.574 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 4.780.108 mortes em todo o mundo, entre mais de 233 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.986 pessoas e foram contabilizados 1.070.665 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.