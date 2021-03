Angola retoma voos com Portugal, Brasil e África do Sul

Angola anunciou esta quinta-feira o levantamento da suspensão de voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul, que estavam interrompidos desde 16 de janeiro, devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito pelo ministro de Estado e da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, durante a apresentação das novas regras da situação de calamidade pública que vão vigorar a partir de sexta-feira.

No geral, as regras aplicáveis durante os próximos 30 dias são semelhantes às do anterior decreto sobre a situação de calamidade pública, mantendo-se a cerca sanitária de Luanda até 10 de abril.

A medida visa assegurar que os passageiros que estão retidos possam regressar bem como passageiros de caráter profissional, disse o ministro dos Transportes, Ricardo Abreu.

"Como sabemos, a suspensão foi devido ao surgimento das variantes de SARS-CoV-2 e que levaram à suspensão da companhia aérea de bandeira (TAAG) e da TAP", lembrou o governante, indicando que o processo será feito de forma gradual, acompanhando a evolução epidemiológica, a nível nacional e internacional.

"Vamos começar com uma frequência semanal para cada um destes destinos", adiantou.

No caso de Portugal, a TAP irá fazer uma frequência semanal a partir de Lisboa, o que poderá evoluir, de acordo com a situação, segundo o responsável dos Transportes.

Ricardo Abreu acrescentou que, ao longo deste período, foram introduzidas medidas complementares como a testagem pós-desembarque, tendo sido já testados aproximadamente 18 mil passageiros, com uma taxa de positividade de 0,3%.

"Ainda assim não estamos descansados", salientou o ministro, apelando ao cumprimento da quarentena por parte dos passageiros para permitir segurança do transporte aéreo e avisando que as autoridades vão estar vigilantes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Angola registou até quarta-feira 21.161 casos desde o início da pandemia, incluindo 516 óbitos, 19.761 recuperações e 884 ativos.

Em Portugal, morreram 16.635 pessoas dos 812.575 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.