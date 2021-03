Angola sem óbitos por Covid-19 e com 51 novos casos nas últimas 24 horas

Angola registou mais 51 casos de Covid-19 e 60 pessoas recuperadas da doença, sem registo de óbitos, nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

Os novos casos, 25 do sexo masculino e 26 do sexo feminino, com idades entre dois e 80 anos, foram identificados em Luanda (44), Huambo (quatro), Zaire (dois) e Cabinda (um).

Não houve registo de mortes neste período, tendo sido consideradas recuperadas da doença 60 pessoas, dos quatro aos 77 anos.

Os laboratórios processaram 1.481 amostras por RT-PCR num total acumulado de 424.276, com uma taxa de positividade de 5.2%.

No total, Angola contabiliza 21.965 infeções por Covid-19, dos quais 532 óbitos, 20.250 dados como recuperados, e 1.183 ativos (dos quais nove em estado crítico e sete graves).

Estão internados 91 doentes e 37 pessoas estão sob acompanhamento em quarentena institucional.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.756.395 mortos no mundo, resultantes de mais de 125,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.