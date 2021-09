Angola soma mais 214 casos e 10 óbitos

As autoridades de saúde angolanas notificaram, nas últimas 24 horas, 214 novos casos, dez óbitos e 22 doentes recuperados, segundo o último boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

Os casos foram reportados em Luanda (121), Huíla (29), Cuando Cubango (21), Huambo (15), Namibe (9), Bié (7), Lunda Sul (3), Zaire (3), Moxico (2), Bengo (1), Benguela (1), Cabinda (1) e Cuanza Sul (1) com idades entre 11 dias e 103 anos, sendo 109 do sexo masculino e 105 feminino.

No mesmo período foram registados 10 óbitos, 7 do sexo masculino e 3 feminino com 21 e 103 anos, no entanto, 22 pessoas entre 2 e 101 anos foram recuperadas.

Os laboratórios processaram 2008 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 923.261 amostras.

Angola totaliza agora 48.475 casos, dos quais 43.817 recuperados, 3.400 ativos e 1.258 óbitos, encontrando-se internados 199 doentes e 172 pessoas em acompanhamento institucional.

A covid-19 provocou pelo menos 4.539.397 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.785 pessoas e foram contabilizados 1.045.857 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.