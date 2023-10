Angola vai retirar seis cidadãos de Telavive em colaboração com o governo português

O Governo angolano manifestou esta segunda-feira "grande preocupação" com o agravamento do conflito israelo-palestiniano e anunciou que vai retirar seis angolanos, a partir de Telavive, em colaboração com o Governo português.

Numa nota de imprensa, o Ministério das Relações Exteriores informa que está a preparar-se para transportar num voo comercial seis cidadãos angolanos não-residentes em Israel, através da sua embaixada em Telavive.

O MIREX agradece, na mesma nota, ao Governo da República Portuguesa pela total disponibilidade manifestada em transportar os cidadãos angolanos.

Os restantes cidadãos angolanos residentes em Israel encontram-se em segurança e fora das áreas afetadas pelo conflito, adianta o Governo angolano que manifesta preocupação com o "recrudescimento do conflito" e vai continuar a acompanhar a evolução da situação naquele país.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que baptizou como "Espadas de Ferro".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.

O mais recente balanço do Ministério da Saúde palestiniano registava pelo menos 560 mortos devido aos ataques aéreos israelitas em Gaza -- incluindo dezenas de menores e mulheres -- o que elevava para mais de 1.250 o total de mortes nos dois lados na sequência dos confrontos armados iniciados no sábado.