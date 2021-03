Angola vai sair da recessão este ano e crescer 2,7%

O analista da agência de 'rating' Moody's que segue Angola disse, esta quarta-feira, em entrevista à Lusa, que a previsão de crescimento foi revista em alta para 2,7%, marcando o fim da recessão dos últimos cinco anos.

"Acabámos de rever a nossa previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Angola para 2,7% este ano", face aos 1,2% que a Moody's previa em setembro do ano passado, disse Aurelien Mali.

"A recuperação está sustentada no facto de o preço do petróleo ter estado a subir desde o nível mais baixo de 2020, prevendo um preço médio de 50 dólares por barril este ano, o que significa que se for cumprido e se a produção se mantiver estável nos 1,2 ou 1,3 milhões de barris por dia, tendo em conta os 39 dólares previstos no orçamento, e se for bem implementado, especialmente nas despesas de capital, isso vai sustentar o crescimento económico", disse o analista na entrevista à Lusa, feita através de videoconferência a partir do Dubai.