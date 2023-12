Angolano detido em Moçambique vai ser extraditado para o seu país

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique disse esta quarta-feira que o angolano detido em Moçambique por tráfico internacional de droga vai ser extraditado para o seu país.

"Agora estão em curso procedimentos administrativos para a extradição do mesmo indivíduo. Logo que estiver tudo organizado, ele vai ser extraditado", declarou à Lusa Hilário Lole, porta-voz do Sernic na cidade de Maputo.

O homem, de 51 anos, foi detido na quinta-feira em Maputo, capital moçambicana, depois de fugir do seu país em setembro de 2019, onde cumpria uma sentença transitada em julgado no ano de 2017.

O angolano cumpria uma pena de prisão superior a 10 anos pela prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes em Angola, segundo a polícia moçambicana.

Durante a sua detenção, o homem apresentava vários documentos de identificação falsos, entre os quais o de Moçambique, Brasil, Namíbia e Seicheles, com nomes diferentes do registo de Angola e, em outros, com a fotografia também diferente.

A ação também poderá configurar a "prática do crime de falsificação de documentos", alertou o Sernic em nota distribuída na terça-feira.

"Este é um sinal de que as autoridades moçambicanas estão atentas a todos os movimentos de cidadãos que pretendam usar o país como refúgio, assim como para os nacionais que se envolvem no mundo do crime", concluiu o porta-voz do Sernic.