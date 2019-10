Antiga diretora financeira dos Jogos Africanos de Praia acusada de peculato

O Ministério Público cabo-verdiano informou este sábado que acusou a antiga diretora financeira dos Jogos Africanos de Praia, realizados em junho na ilha do Sal, do crime de peculato.A responsável financeira dos jogos tinha sido detida em julho pela Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana por suspeita da prática dos crimes de peculato e infidelidade administrativa, no valor superior a três milhões de escudos (27 mil euros).Três meses depois, o Ministério Público informou em comunicado que, durante a fase de instrução, foram recolhidos novos elementos indiciadores da prática de outros ilícitos criminais.A Procuradoria Geral da República (PGR) de Cabo Verde adiantou que, tendo em conta que a arguida tem como medida de coação interdição de saída do país, e o prazo se aproxima do fim, determinou a separação do processo relativamente aos novos factos apurados.Assim, "proferiu o despacho de encerramento da instrução em relação aos factos imputados à arguida já constituída, deduzindo acusação e requerendo julgamento para efetivação da responsabilidade criminal da mesma, pela prática, em autoria material de um crime de peculato".O crime é punido com pena de prisão de dois a oito anos.A arguida foi contratada para a função em dezembro de 2018, tendo os referidos jogos africanos sido realizados na ilha do Sal, em junho, com a participação de 43 países e cerca de 800 atletas.Os Jogos Africanos de Praia, considerado o maior evento desportivo alguma vez realizado em Cabo Verde, terminaram com a vitória de Marrocos, tendo o país anfitrião ficado em quarto lugar, com a conquista de 10 medalhas.