Antiga ministra do Trabalho de Moçambique condenada a 16 anos por desvio de dinheiro

A antiga ministra do Trabalho de Moçambique Helena Taipo foi esta quinta-feira condenada a 16 anos de prisão por peculato e participação económica em negócio num caso de desvio de 1,6 milhões de euros de salários de mineiros moçambicanos.

Além de Taipo, 60 anos, o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo também condenou a 16 anos, cada, a antiga diretora-nacional do Trabalho Migratório Anastácia Zitha, o antigo chefe de Repartição de Finanças da Direção do Trabalho Migratório José Monjane, e o antigo coordenador do Gabinete do Mineiro Pedro Taimo.