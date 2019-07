Antigo campeão mundial de râguebi pela África do Sul morre aos 50 anos

O ex-jogador James Small, que se sagrou campeão mundial pela África do Sul em 1995, morreu aos 50 anos, revelou esta quarta-feira União Sul-africana de Râguebi.De acordo com a informação divulgada pelo organismo, suspeita-se que o antigo atleta tenha sofrido um ataque cardíaco na terça-feira, na cidade de Joanesburgo.James Small representou os sul-africanos em 47 ocasiões, entre 1992 e 1997, tendo sido um jogador fundamental na conquista do Campeonato do Mundo, em 1995, quando os 'Springboks' derrotaram na final a Nova Zelândia, por 15-12, um momento de grande união do país, pouco após o fim do apartheid.Na final, o ala foi responsável pela marcação a Jonah Lomu, tendo conseguido evitar que o jogador neozelandês, considerado um dos melhores da história da modalidade e também já falecido, marcasse qualquer ensaio.