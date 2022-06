“De ontem [segunda-feira] para hoje [terça-feira ] a situação agravou-se consideravelmente. Devemos agora estar preparados para o pior”, revelou esta terça-feira uma fonte do seu gabinete, citada pelo Expresso Online. Segundo a equipa médica que o acompanha na clínica privada de Teknon, em Barcelona, onde se encontra internado nos cuidados intensivos já há alguns dias, as lesões cerebrais são irreversíveis.



O estado de saúde do antigo Presidente da República angolano José Eduardo dos Santos agravou-se.“De ontem [segunda-feira] para hoje [terça-feira ] a situação agravou-se consideravelmente. Devemos agora estar preparados para o pior”, revelou esta terça-feira uma fonte do seu gabinete, citada pelo Expresso Online. Segundo a equipa médica que o acompanha na clínica privada de Teknon, em Barcelona, onde se encontra internado nos cuidados intensivos já há alguns dias, as lesões cerebrais são irreversíveis.

José Eduardo dos Santos nasceu a 28 de agosto de 1942, em Luanda. Integrou, em 1962, o Exército Popular de Libertação de Angola, braço armado do MPLA. Em 1963, partiu para Baku, antiga União Soviética tendo-se licenciado em Engenharia de Petróleos. Com a proclamação da Independência de Angola, a 11 de Novembro de 1975, foi nomeado ministro das Relações Exteriores. Foi eleito presidente do MPLA a 20 de setembro de 1979 e investido, no dia seguinte, no cargo de Presidente da República Popular de Angola. Presidiu aos destinos do país durante 38 anos, até setembro de 2017.