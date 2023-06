António Costa anuncia em Luanda consulado virtual digital a partir do próximo dia 10 de junho

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira que o consulado virtual de Portugal vai entrar em funcionamento a partir do dia 10, considerando que se trata de um passo para desburocratizar e aliviar a procura junto dos serviços consulares.

António Costa falava em Luanda no final de uma receção com cerca de uma centena de empresários nacionais presentes no mercado angolano, na qual também esteve presente o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António.

"Ninguém me levará a mal se anunciar com uns dias de antecedência que, no próximo dia 10 [Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas] vamos passar a ter no telemóvel de cada um o consulado virtual, que permitirá começar a praticar um conjunto de atos consulares por via digital", declarou.

O líder do executivo português adiantou que será possível "o reconhecimento biométrico com total segurança, aliviando também a pressão sobre os serviços consulares" de Portugal.