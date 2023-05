António Guterres convoca Conselho de Segurança da ONU para abordar crise no Sudão

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, convocou esta quarta-feira o Conselho de Segurança para informar os Estados-membros sobre a "situação dramática" no Sudão, na sequência do conflito entre o Exército e os paramilitares.

"Estamos a enfrentar uma situação dramática no Sudão, tanto política quanto humanitária, e o secretário-geral gostaria de compartilhar algumas das suas reflexões com os membros do Conselho", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, na sede da ONU, em Nova Iorque.

O encontro, à porta fechada, ocorre após o chefe do exército sudanês, Abdel Fattah Al-Burhan, ter pedido na semana passada às Nações Unidas o afastamento do seu representante no Sudão, Volker Perthes, após o acusar de "desinformar" sobre a situação no país, algo que Guterres rejeitou.