Ao fim de três anos de seca, choveu em Cabo Verde

Após um período de seca quase ininterrupto de três anos, choveu em Cabo Verde. Imagens e vídeos captados na Ilha do Sal, esta sexta-feira, mostram os vestígios da passagem da chuva naquele território, onde os populares se queixam da falta de água e recursos hidrícos.Esta situação afeta centenas de agricultores do arquipélago que vêm os seus campos secar e os animais a sucumbir, obrigando a economia do País a apostar na importação de bens alimentares para colmatar a debilidade da agricultura e da pecuária no território nacional.Numa entrevista à Rádio de Cabo Verde, em 2018, o ministro da Agricultura Gilberto Silva, afirmou que a situação de seca prolongada que se vive atualmente só é comparada aos anos de 1977 e de 1947 - onde chegou a haver casos de mortandade.Na passada segunda-feira, o governo de Cabo Verde admitiu que iria precisar de mobilizar 10 milhões de dólares (9,1 milhões de euros) para responder às necessidades de mais um mau ano agrícola.A posição foi assumida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Luís Filipe Tavares, após a assinatura, na cidade da Praia, com o Governo do Japão, de um acordo de cooperação financeira não reembolsável, em assistência alimentar, no valor de 176 milhões de escudos (1,5 milhões de euros).Questionado à margem da assinatura do acordo, Luís Filipe Tavares afirmou que o Governo está a discutir "um plano de mitigação da seca e para fazer face ao mau ano agrícola", que envolve parceiros internacionais."Temos que mobilizar recursos adicionais para mitigação do mau ano agrícola, para 2019/2020. O Governo já está a trabalhar e temos que mobilizar qualquer coisa como 10 milhões dólares nos próximos tempos, para fazermos face a essas dificuldades acrescidas", disse o chefe da diplomacia de Cabo Verde.Continua a valer ao País a forte aposta no turismo que gera o maior número de receitas do PIB nacional.