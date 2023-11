Apoio japonês de 2,6 milhões de euros garante 22 viaturas para reforçar vacinação em Moçambique

A Cooperação japonesa entregou ao Ministério da Saúde moçambicano 22 viaturas equipadas com sistema de frio para apoiar o plano de vacinação, num investimento de 2,8 milhões de dólares (2,6 milhões de euros), foi esta terça-feira anunciado.

De acordo com fonte do Ministério da Saúde, a entrega das viaturas todo-o-terreno foi concretizada na segunda-feira, em Maputo, pela Agência Internacional de Cooperação do Japão (JICA) e o apoio envolve, ainda, quatro camiões contentorizados, que deverão chegar a Moçambique em maio do próximo ano, visando "reforçar as atividades" do Programa Alargado de Vacinação (PAV) do país.

A fonte adiantou que as viaturas vão "dinamizar a cadeia de transporte e abastecimento do setor em vacinas e medicamentos", apoiando igualmente a prestação de serviços nas unidades sanitárias e nas comunidades mais distantes através de brigadas móveis.

"As 22 viaturas serão distribuídas em todas as 11 províncias do país, para conferir maior capacidade da cadeia de distribuição de vacinas, que necessitam de baixas temperaturas na sua distribuição a partir dos depósitos provinciais e intermediários até ao nível distrital e da comunidade", explicou.

O Ministério da Saúde já tinha feito a entrega, em outubro último, de outras 33 viaturas em outros tantos distritos do país, adquiridas com apoio do Banco Mundial, que integram o primeiro lote de um total de 75 a serem adquiridas no mesmo âmbito.