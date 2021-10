Argélia bane aviões militares de França do seu espaço aéreo

O governo da Argélia baniu este domingo aviões franceses do seu espaço aéreo, informam as autoridades francesas.



Os jatos de França sobrevoam regularmente o território argelino para chegar à região de Sahel, na África ocidental, onde as forças francesas se encontram a ajudar a combater insurgentes jihadistas como parte da operação Barkhane.





A medida surge numa altura em que as relações entre os dois países têm vindo a piorar, sendo que na quinta-feira o governo da Argélia mostrou-se descontente depois de Paris ter decidido cortar no número de vistos concedidos a cidadãos argelinos e de outros países da região do Magrebe, no norte da África, reporta a AlJazeera.No início da semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron fez comentários críticos e que foram considerados ofensivos para o Estado africano.Quando reunido com jovens argelinos descendentes dos participantes da Guerra Argelina, o presidente francês teria apontado que o governo do país africano estava "cansado" e "fraco".