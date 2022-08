"Meu Pai .. .. levaste me ao Altar e…. Eu não te poderei levar a tua última morada", escreveu a

Isabel dos Santos reagiu, este sábado, nas redes sociais, à transladação do corpo de José Eduardo dos Santos.filha do ex-presidente de Angola num texto no Instagram acompanhado por uma fotografia de José Eduardo dos Santos e de Isabel dos Santos no dia do casamento da mulher.O corpo de Eduardo dos Santos chega este domigo a Luanda, Angola.