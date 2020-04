Artistas guineenses atuam na Internet para sensibilizar população a ficar em casa

A cantora guineense Karyna Gomes criou um projeto de concertos em streaming com o objetivo de sensibilizar a população sobre os cuidados a ter para enfrentar o coronavírus e também para "animar o confinamento".A página de Facebook e Instagram onde os artistas transmitem as atuações chama-se 'No Fica Na Kasa' , que significa 'Fiquem em casa'.