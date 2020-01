As pessoas sabem que Isabel dos Santos está fora de Angola há muito tempo." Foi desta forma que a empresária, que está com os bens arrestados no país de origem, justificou a alteração da sede de duas empresas de relevo no seu património pessoal, a Finisantoro Holding e a Kento Holding, para o Dubai, um paraíso fiscal.Num comentário na rede social Twitter, a também filha do ex-Presidente de Angola ironiza perguntando se deveria "mentir numa declaração fiscal e dizer que reside em Angola". "As pessoas sabem que Isabel dos Santos está fora de Angola há muito tempo. A razão: perseguição política à família de José Eduardo dos Santos", alegou no mesmo comentário.O ‘Expresso’ noticiou que a empresária apresentou em novembro o registo de alteração de dados dos acionistas da Finisantoro, Isabel dos Santos e o marido Sindika Dokolo, mudando a morada profissional para o Almas Tower, um arranha-céus no Dubai. Esta sociedade é dona de parte do banco EuroBic. Segundo o jornal, já no verão a empresária tinha alterado a morada da Kento Holding - através do qual detém a posição na operadora NOS - para a luxuosa área de Jumeirah Bay, também no Dubai.O património de Isabel dos Santos está disperso por várias jurisdições com regimes fiscais atrativos, como Malta, Holanda e Maurícias. Isabel dos Santos, que vive entre Londres e Lisboa, também terá passado a usar a cidadania russa. O Banco de Portugal abriu entretanto uma inspeção ao EuroBic.