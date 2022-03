Assaltante morto a tiro por exército sul-africano na fronteira com Moçambique

Uma troca de tiros entre o exército sul-africano e três assaltantes durante uma operação de resgate de três veículos furtados na África do Sul com destino a Moçambique fez hoje um morto junto à fronteira com o país vizinho.

Segundo a Polícia sul-africana (SAPS), o incidente ocorreu em Mbuzini, nordeste do país, onde uma patrulha militar de fronteira da Força de Defesa Nacional Sul-Africana (SANDF) foi chamada a intervir para intercetar três veículos furtados que seguiam em direção a Moçambique.

"Cerca das 20:30 [hora local] de quarta-feira, 23 de março, os agentes da polícia em Mbuzini receberam uma denúncia de que veículos roubados, duas carrinhas Toyota Hilux e um Toyota Prado se dirigiam para a fronteira com Moçambique", referiu em comunicado a SAPS.

"Imediatamente contactaram a SANDF e como os veículos estavam a poucos quilómetros da fronteira, os membros da SANDF já os esperavam", adiantou.

Segundo as autoridades sul-africanas, "os suspeitos ignoraram o aviso para pararem, a que se seguiu uma troca de tiros em que membros do exército dispararam alguns tiros", acrescentando que no confronto "um dos suspeitos foi baleado e os outros dois fugiram, abandonando os veículos no local".

Segundo a polícia, a vítima foi declarada morta no local por paramédicos.

Dois dos veículos foram reportados à polícia como tendo sido roubados nas cidades de Delmas e Grootvlei, na província sul-africana de Mpumalanga, segundo as autoridades sul-africanas.