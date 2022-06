Assalto violento acaba com a morte de dois portugueses na África do Sul

Um português de 51 anos é a segunda vítima mortal de um assalto violento a um estabelecimento em Primrose, um bairro com uma grande comunidade portuguesa nos arredores de Joanesburgo, África do Sul.Mário Tavares, com origens na ilha da Madeira, estava na loja de outro português quando um grupo armado irrompeu pelo estabelecimento, no dia 14 de maio.