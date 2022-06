Assalto violento em Joanesburgo revela-se fatal para dois portugueses

Um lusodescendente de 51 anos é a segunda vítima mortal de um assalto violento a um estabelecimento em Primrose, um bairro nos arredores de Joanesburgo, África do Sul. Mário Tavares, com origens na ilha da Madeira, estava na loja de outro português quando um grupo armado irrompeu pelo estabelecimento, no dia 14 de maio.



Gilberto Abreu, de 63 anos e proprietário do estabelecimento, foi morto no decurso do assalto e o amigo Mário Tavares foi atingido com quatro tiros. Esteve até agora nos Cuidados Intensivos, mas acabou por morrer no hospital na segunda-feira.

Esta duas mortes levaram o Governo Regional da Madeira a emitir uma nota de imprensa onde lamenta "os atos de violência que ceifam a vida de pessoas inocentes na África do Sul."