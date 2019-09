Assassinados cinco trabalhadores de empresa de mineração no norte de Moçambique

Residentes do distrito do Cuamba, província de Niassa, norte de Moçambique, lincharam na quarta-feira cinco funcionários de uma empresa mineira, disse esta sexta-feira à Lusa fonte policial."Populares enfurecidos dirigiram-se a um acampamento de uma mineração de nome Gems Group e atearam fogo", disse Alves Mate, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) no Niassa.O ataque aconteceu pelas 10h00 e a população levou os homens, um dos quais segurança e outros quatro trabalhadores da mineração, todos moçambicanos."Agrediram, lincharam, queimaram-nos vivos", acrescentou o porta-voz da PRM.A população justificou o ataque por julgar que as cinco vítimas, em ligação a cidadãos chineses residentes na zona, eram traficantes de órgãos humanos e autores de furtos, resolvendo fazer justiça pelas suas próprias mãos.A polícia diz que deteve dois homens tidos como instigadores do linchamento e está a trabalhar no sentido de ter mais informações."Os casos de linchamento têm sido frequentes", queixou-se Alves Mate, alguns dos quais com a "presença de crianças" na assistência, que encaram o crime como uma norma social.A PRM tem realizado campanhas para dissuadir os residentes da prática de agressões organizadas.