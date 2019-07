Assembleia moçambicana pede aos parlamentos da África Austral leis contra mudanças climáticas

A presidente da Assembleia da República moçambicana disse esta sexta-feira em Maputo que os parlamentos da África Austral devem adotar medidas legislativas para o combate às mudanças climáticas, assinalando que a região está a sofrer as consequências de calamidades naturais."Como parlamentares, devemos engajar-nos nos esforços que os nosso governos têm levado a cabo, quer ao nível nacional, quer regional, para que as nossas comunidades sejam mais resilientes às mudanças climáticas", disse Verónica Macamo.Macamo desafiou os parlamentos da África Austral a intervirem com medidas legislativas no combate à mudanças climáticas, quando falava durante a abertura da reunião da Comissão Executiva do Fórum Parlamentar da Comunidade dos Países da África Austral (SADC)."Os recentes ciclones que abalaram a nossa região e os seus efeitos devastadores são uma prova inequívoca de que algo deve ser feito", frisou Verónica Macamo.Os órgãos legislativos da SADC devem agir, dentro das suas competências, no sentido de reduzir a vulnerabilidade da África Austral ao efeito das mudanças climáticas, acrescentou a presidente da Assembleia da República.Verónica Macamo exortou os legisladores a persuadirem os governos dos países que ainda anão ratificaram os instrumentos internacionais de combate às mudanças climáticas para aderirem a esses compromissos, visando uma ação coordenada.A África Austral sofreu no primeiro trimestre deste ano o impacto de dois ciclones devastadores, que provocaram dezenas de mortos e elevados danos materiais.