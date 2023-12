Assinado acordo de partilha de produção petrolífera com Angola e República Democrática do Congo

A Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC) assinou esta quinta-feira um Acordo de Partilha de Produção (PSA) para operar numa nova concessão do Bloco 14/23, localizada na Zona de Interesse Comum (ZIC) na área marítima entre Angola e a RDCongo.

Sobre este PSA, assinado com os Governos da República de Angola e da República Democrática do Congo (RDCongo), a CABGOC, subsidiária da Chevron em Angola, será o operador da concessão com uma participação de 31% no bloco.

De acordo com o comunicado de imprensa, a que a Lusa teve acesso, os parceiros do consórcio são a Azule Energy, BP & ENI joint venture (20%), ETU Energias (20%), Galp (9%), Sonangol (10%) e a Sonahydroc SA (10%).

O acordo foi rubricado em Luanda na presença do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola, Diamantino Pedro Azevedo, e do ministro de Hidrocarbonetos da RDCongo, Didier Ntubuanga.

A ZIC é uma zona de interesse comum criada em 2007, localizada na zona marítima entre Angola e a RDCongo.

Billy Lacobie, diretor geral da Unidade de Negócios Estratégica da Chevron na África Austral, citado no comunicado, manifestou "muito orgulho em continuar a ser um parceiro firme e resiliente da região".

"Este acordo é uma oportunidade para continuar a realizar parcerias com os governos locais e os nossos associados para aplicar a nossa capacidade de exploração e produção pioneira na indústria petrolífera", disse.

A CABGOC detém um legado histórico de mais de 65 anos de operação em Angola.