Associação Caboverdeana em Lisboa abre livro de condolências em memória de Sara Tavares

A Associação Caboverdeana anunciou esta terça-feira a abertura de um livro de condolências em memória da cantora Sara Tavares, de origem cabo-verdiana, disponível a partir de quarta-feira nas instalações da organização, em Lisboa.

O livro estará aberto a todas as pessoas que com Sara Tavares "tiveram a oportunidade de partilhar o encanto do seu canto", lê-se numa nota da associação.

"Nesta viagem poderão deixar neste gesto simbólico o que sentem face à memória presente e futura desta filha de origem cabo-verdiana mas também do mundo", prossegue a organização.